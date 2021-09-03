Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай в I полугодии вырос в 1,5 раза

Экспорт сельхозпродукции отечественного производства в Китай в январе–июне увеличился в 1,5 раза по сравнению с таким же периодом 2020 года и составил $156 млн. Такие данные озвучили во время встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко с послом Беларуси в КНР Юрием Сенько, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода.
Встреча прошла в формате видеоконференции. В ней участвовали представители облисполкомов и организаций. Они обсудили вопросы наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции в КНР, новые инструменты продвижения нашей продукции на китайский рынок, в частности, проработку вопросов организации поставок белорусских товаров через электронные площадки.
"Китайский рынок – один из основных направлений развития экспорта белорусского продовольствия. В 2020 году экспорт в КНР белорусской сельскохозяйственной продукции увеличился по сравнению с предыдущим годом в 1,9 раза и составил $255,2 млн. При этом к 2015 году экспорт стал больше в 13 раз. Значительно увеличились поставки в КНР мяса птицы, молочной продукции, соевого и рапсового масла, говядины, шоколадных и кондитерских изделий и других товаров. Начаты первые отгрузки сахара, крахмала, картофельных чипсов, рыбных изделий", – пояснили в пресс-службе.
По итогам первого полугодия этого года Китай вышел на вторую позицию (после России) среди стран – импортеров белорусских продовольственных товаров.
Фото из архива БЕЛТА