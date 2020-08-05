Экспорт белорусского продовольствия по итогам года ожидается на уровне 5,75 млрд долларов

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БЕЛТА

Алексей Богдан также добавил, что основным торговым партнером для нас остается Россия, хотя доля отгрузок туда снижается:По-прежнему растет экспорт белорусского продовольствия в Китай: за первое полугодие он вырос в 2,7 раза (до 111 млн долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.