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  2. Экспорт белорусского продовольствия по итогам года ожидается на уровне 5,75 млрд долларов

Экспорт белорусского продовольствия по итогам года ожидается на уровне 5,75 млрд долларов

Об этом рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов:

Фото: архив БЕЛТА

- По итогам года рассчитываем сохранить положительную динамику, выйти на установленный показатель роста в 4,2% и получить примерно 5,75 миллиарда долларов. За первое полугодие экспорт белорусского продовольствия составил 2,7 млрд долларов, это выше прошлогоднего уровня на 6,4 процента. Выросли поставки мяса и мясопродуктов (до 486 млн долларов), молока и молокопродуктов (до 1,2 млрд долларов), сахара и других товаров. В текущем периоде поставки осуществлялись в 98 стран мира (против 88 в первом полугодии 2019-го). Мы открыли и новые рынки сбыта: продукция поставлялась в Анголу, Бангладеш, Бахрейн, Мадагаскар, Нигер, Парагвай, Финляндию, Хорватию, Шри-Ланку…

Алексей Богдан также добавил, что основным торговым партнером для нас остается Россия, хотя доля отгрузок туда снижается: 

- Мы диверсифицируем экспорт, по итогам полугодия доля экспорта в Россию снизилась до 75,8%, при этом на все остальные регионы поставки увеличились. В частности, в страны СНГ – на 58%, в страны Азии и Океании – в 2,4 раза, в Африку – на 63,4 %, в страны Америки и Карибского бассейна  - на 34%. Даже в ЕС, куда довольно непросто экспортировать продукцию с точки зрения таможенных ограничений и пошлин, мы увеличили поставки на 40%. 

По-прежнему растет экспорт белорусского продовольствия в Китай: за первое полугодие он вырос в 2,7 раза (до 111 млн долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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