Об этом рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов:
Фото: архив БЕЛТА
- По итогам года рассчитываем сохранить положительную динамику, выйти на установленный показатель роста в 4,2% и получить примерно 5,75 миллиарда долларов. За первое полугодие экспорт белорусского продовольствия составил 2,7 млрд долларов, это выше прошлогоднего уровня на 6,4 процента. Выросли поставки мяса и мясопродуктов (до 486 млн долларов), молока и молокопродуктов (до 1,2 млрд долларов), сахара и других товаров. В текущем периоде поставки осуществлялись в 98 стран мира (против 88 в первом полугодии 2019-го). Мы открыли и новые рынки сбыта: продукция поставлялась в Анголу, Бангладеш, Бахрейн, Мадагаскар, Нигер, Парагвай, Финляндию, Хорватию, Шри-Ланку…
Алексей Богдан также добавил, что основным торговым партнером для нас остается Россия, хотя доля отгрузок туда снижается:
- Мы диверсифицируем экспорт, по итогам полугодия доля экспорта в Россию снизилась до 75,8%, при этом на все остальные регионы поставки увеличились. В частности, в страны СНГ – на 58%, в страны Азии и Океании – в 2,4 раза, в Африку – на 63,4 %, в страны Америки и Карибского бассейна - на 34%. Даже в ЕС, куда довольно непросто экспортировать продукцию с точки зрения таможенных ограничений и пошлин, мы увеличили поставки на 40%.
По-прежнему растет экспорт белорусского продовольствия в Китай: за первое полугодие он вырос в 2,7 раза (до 111 млн долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Экспорт белорусского продовольствия по итогам года ожидается на уровне 5,75 млрд долларов
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