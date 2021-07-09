Где можно безопасно отдохнуть в окрестностях Минска: эксперты проверили состояние столичных пляжей

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Гигиеническим номам соответствует состояние восьми пляжей на Заславском водохранилище (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9), двух пляжей на водохранилище Криница (№ 3 и 4), пяти пляжей в Дроздах (№ 2, 5, 6, 7, 8), пяти пляжей на Цнянке (№ 1, 2, 3, 4, 5) и одного пляжа на Комсомольском озере – № 1.Эксперты ежедневно обследуют и мониторят зоны отдыха. Они обращают внимание и на территорию, прилегающую к акватории, чистоту, санитарное состояние общественных туалетов, площадок для сбора ТКО, подъездных путей, стоянок для автотранспорта, велопарковок. Уделяется внимание и пляжному оборудованию.В центре подчеркнули, что к настоящему моменту состояние пляжей оценивается как удовлетворительное.