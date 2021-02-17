Эксперты помогли найти воров по оставленным отпечаткам пальцев

– рассказалаЭксперты также помогли найти вора в Глуске. Здесь его жертвой стал местный житель, который распивал спиртное с визуально знакомым мужчиной, а наутро после застолья не нашел свой смартфон. В ходе осмотра квартиры эксперт выявил след пальца руки на одной из рюмок, из которых выпивали «приятели». Как оказалось, он принадлежит 18-летнему жителю одного из агрогородков.Каждому из любителей чужих ценностей придется ответить за свой поступок в уголовном порядке.Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области