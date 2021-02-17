Эксперты-криминалисты Могилевщины помогли идентифицировать воров, польстившихся на чужое имущество. Один из них унес металлические двери, которые могилевчанка сняла и временно оставила в незапертом помещении вентиляционной камеры на том же этаже, где находится ее квартира. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Судебный эксперт Могилевского межрайотдела Госкомитета судебных экспертиз обнаружил на месте происшествия пластиковые и стеклянные бутылки из-под разных напитков. И на одной из них выявил след пальца руки.
– При его проверке по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе установлено совпадение с отпечатком пальца 22-летнего могилевчанина. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали его вместе с другим неработающим 34-летним жителем областного центра, – рассказала главный специалист по работе со СМИ управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
Эксперты также помогли найти вора в Глуске. Здесь его жертвой стал местный житель, который распивал спиртное с визуально знакомым мужчиной, а наутро после застолья не нашел свой смартфон. В ходе осмотра квартиры эксперт выявил след пальца руки на одной из рюмок, из которых выпивали «приятели». Как оказалось, он принадлежит 18-летнему жителю одного из агрогородков.
Каждому из любителей чужих ценностей придется ответить за свой поступок в уголовном порядке.
Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области
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Эксперты помогли найти воров по оставленным отпечаткам пальцев
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