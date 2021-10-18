Эксперты назвали самые загрязненные города мира по качеству воздуха

Белград, по данным на утро 18 октября, посчитали самым загрязненным городом мира по индексу качества воздуха (ИКВ). На первой строчке рейтинга оказались и такие города, как Лахор и Карачи (Пакистан). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на портал iqair.com.
По актуальной информации, Белград, Карачи и Лахор находятся в красной зоне с индексом ИКВ 154 единицы. В топ-10 также попали два балканских города – Загреб (109) и Сараево (96).
По мировым нормативам, показатель загрязнения от 151 до 200 считается тревожным и может негативно повлиять на здоровье людей, а чувствительные люди могут при этом испытывать более серьезные проблемы.
Специалисты считают, что на появление экологических проблем в Сербии больше всего влияют климатический и антропогенный факторы. В зимний период заметно снижается количество осадков, что при отсутствии постоянного снежного покрова и провоцирует загрязнение воздуха. Из-за горной местности вредные вещества оседают над городами.
Также отмечается, что большие сербские города перенасыщены устаревшим автотранспортом. Так, в Белграде средний возраст автомашин достигает 17 лет. Другая проблема страны – получение электричества за счет сжигания угля, при этом сербские ТЭЦ не имеют соответствующих современным требованиям фильтров. Кроме того, частный сектор сербских городов в большинстве своем отапливается углем и дровами, что с началом зимы приводит к серьезному задымлению.
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