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  2. Эксперт: центр ядерных исследований может​ стать основой для развития ядерной науки и медицины в Беларуси

Эксперт: центр ядерных исследований может​ стать основой для развития ядерной науки и медицины в Беларуси

Центр ядерных исследований, строительство которого рассматривается в Беларуси, может​ стать опорной точкой для эффективного взаимодействия и дальнейшего успешного​ развития ядерной науки, медицины, образования в стране.​ Такое мнение высказала заместитель директора – руководитель международных ядерных образовательных программ Томского политехнического университета Вера Верхотурова.


– Исследовательский реактор дает возможность сосредоточить в одном месте целый ряд направлений – от образовательных до промышленных. Так, например, для страны, где есть АЭС, это вклад в подготовку атомных кадров. Наш действующий университетский исследовательский ядерный реактор​ позволяет студентам нашего вуза отрабатывать практические​ навыки​ работы на действующем объекте использования атомной энергии. Наличие реактора также​ позволяет получать легированный кремний, без которого невозможно развитие сильноточной электроники, необходимой для любой национальной отрасли промышленности. Возможность легирования кремния на собственном​ исследовательском реакторе​ может снизить зависимость от импорта этого продукта и, как следствие, вносит свой вклад в​ экономическое развитие страны.


Учебно-научный центр «Исследовательский ядерный реактор» является структурным подразделением Национального исследовательского Томского политехнического университета.


Томский политехнический университет (ТПУ) – опорный вуз Росатома, а расположенный в ТПУ реактор – единственный действующий вузовский ядерный реактор в России. Он включен в перечень уникальных национальных​ научных установок и является площадкой для проведения передовых исследований в области ядерных технологий и медицины.


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Фото: Вера АРТЕАГА
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