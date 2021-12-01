Эксперт: центр ядерных исследований может​ стать основой для развития ядерной науки и медицины в Беларуси

Учебно-научный центр «Исследовательский ядерный реактор» является структурным подразделением Национального исследовательского Томского политехнического университета.Томский политехнический университет (ТПУ) – опорный вуз Росатома, а расположенный в ТПУ реактор – единственный действующий вузовский ядерный реактор в России. Он включен в перечень уникальных национальных​ научных установок и является площадкой для проведения передовых исследований в области ядерных технологий и медицины.