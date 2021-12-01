Эксперт: центр ядерных исследований может​ стать основой для развития ядерной науки и медицины в Беларуси

Центр ядерных исследований, строительство которого рассматривается в Беларуси, может стать опорной точкой для эффективного взаимодействия и дальнейшего успешного развития ядерной науки, медицины, образования в стране. Такое мнение высказала заместитель директора – руководитель международных ядерных образовательных программ Томского политехнического университета Вера Верхотурова.
– Исследовательский реактор дает возможность сосредоточить в одном месте целый ряд направлений – от образовательных до промышленных. Так, например, для страны, где есть АЭС, это вклад в подготовку атомных кадров. Наш действующий университетский исследовательский ядерный реактор позволяет студентам нашего вуза отрабатывать практические навыки работы на действующем объекте использования атомной энергии. Наличие реактора также позволяет получать легированный кремний, без которого невозможно развитие сильноточной электроники, необходимой для любой национальной отрасли промышленности. Возможность легирования кремния на собственном исследовательском реакторе может снизить зависимость от импорта этого продукта и, как следствие, вносит свой вклад в экономическое развитие страны.
Учебно-научный центр «Исследовательский ядерный реактор» является структурным подразделением Национального исследовательского Томского политехнического университета.
Томский политехнический университет (ТПУ) – опорный вуз Росатома, а расположенный в ТПУ реактор – единственный действующий вузовский ядерный реактор в России. Он включен в перечень уникальных национальных научных установок и является площадкой для проведения передовых исследований в области ядерных технологий и медицины.