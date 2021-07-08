Эксперт рассказал, как помочь человеку при тепловом ударе

О тепловом ударе, по словам специалиста, говорят такие симптомы, проявляющиеся в комплексе, как высокая температура тела, головокружение, потемнение в глазах, тошнота, покраснение кожи, частое сердцебиение и сильная жажда.Светлана Филатова посоветовала первым делом при оказании первой помощи вызвать "скорую" и уложить пострадавшего на ровную поверхность.– уточнила врач скорой медицинской помощи.Дальше необходимо освободить пострадавшего от стесняющей одежды, расстегнуть тугой ремень, галстук или, например, джинсы.– отметила медик.Важно положить на лоб и шею пострадавшего охлаждающие предметы. Это может быть лед или полотенце, смоченное водой.резюмировала врач скорой медицинской помощи.