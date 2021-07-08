В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач скорой медицинской помощи Светлана Филатова рассказала, как распознать тепловой удар и объяснила, какие действия необходимо выполнить, чтобы спасти жизнь пострадавшего.
О тепловом ударе, по словам специалиста, говорят такие симптомы, проявляющиеся в комплексе, как высокая температура тела, головокружение, потемнение в глазах, тошнота, покраснение кожи, частое сердцебиение и сильная жажда.
Светлана Филатова посоветовала первым делом при оказании первой помощи вызвать "скорую" и уложить пострадавшего на ровную поверхность.
– Важно вынести человека из помещения и положить его туда, где прохладно и есть достаточная циркуляция воздуха, – уточнила врач скорой медицинской помощи.
Дальше необходимо освободить пострадавшего от стесняющей одежды, расстегнуть тугой ремень, галстук или, например, джинсы.
– Также пациенту нужно подложить под ноги какой-нибудь валик или любые другие подручные средства. Это поможет увеличить приток крови к голове. Так сознание человека восстановится гораздо быстрее, – отметила медик.
Важно положить на лоб и шею пострадавшего охлаждающие предметы. Это может быть лед или полотенце, смоченное водой.
– Таких пациентов мы всегда забираем в больницу, потому что получить тепловой удар можно достаточно легко, а восстановиться сложно, – резюмировала врач скорой медицинской помощи.
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Эксперт рассказал, как помочь человеку при тепловом ударе
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