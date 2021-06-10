Эксперт: план приема в высшие учебные заведения в этом году составляет почти 55 тысяч человек

За счет средств бюджета планируют обучать 27, 8 тысячи студентов, более 27 тысяч – на платной основе. Прием абитуриентов будут осуществлять 50 учреждений высшего образования более чем по 340 специальностям, добавляет эксперт:Так, в Белорусском национальном техническом университете будут обучать по специальности «промышленный дизайн транспортных средств, производственного оборудования». В Белорусском государственном университете начнут подготовку кадров по «экономической безопасности» и «регионоведению». А Белорусская государственная академия авиации проведет набор на специальность «летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации». Этот шаг проректор по воспитательной работе БГАА Игорь Яцкевич называет началом истории национальной школы подготовки пилотов: