Такую цифру озвучила консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская.
За счет средств бюджета планируют обучать 27, 8 тысячи студентов, более 27 тысяч – на платной основе. Прием абитуриентов будут осуществлять 50 учреждений высшего образования более чем по 340 специальностям, добавляет эксперт:
– Открыто более 20 новых специальностей, четыре из них абсолютно уникальны для страны.
Так, в Белорусском национальном техническом университете будут обучать по специальности «промышленный дизайн транспортных средств, производственного оборудования». В Белорусском государственном университете начнут подготовку кадров по «экономической безопасности» и «регионоведению». А Белорусская государственная академия авиации проведет набор на специальность «летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации». Этот шаг проректор по воспитательной работе БГАА Игорь Яцкевич называет началом истории национальной школы подготовки пилотов:
– Это решение имеет принципиальное значение с точки зрения обеспечения суверенитета нашей страны, национальной безопасности. За счет средств республиканского бюджета будут обучаться восемь человек, столько же на платной основе. Абитуриентам, желающим получить квалификацию инженера-пилота, необходимо предоставить сертификаты ЦТ по русскому или белорусскому языку, математике, английскому языку. Также нужно пройти медицинское освидетельствование и проверку уровня физической подготовки.
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Эксперт: план приема в высшие учебные заведения в этом году составляет почти 55 тысяч человек
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