Эксперт: 2020 год показал, что Польша и Литва играли в игру, не всегда согласованную с Брюсселем и Вашингтоном

События 2020 года показали, что Польша и Литва не всегда согласовывали свои действия с Брюсселем и Вашингтоном. Власти этих стран проявили инициативу, пытаясь поддержать попытки госпереворота и беглых политиков. Это в эфире программы "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" подчеркнул политолог Алексей Дзермант.
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– Польские элиты верят в собственную исключительность и в свою миссию. Они несут знамя Европы, которую себе представляют, против врага. Мы для них большевики, пророссийский режим. И, когда они будут чувствовать, что есть отмашка в Америке или в США отнесутся к этому без излишнего внимания, они могут что-то устроить. При этом будут пытаться ввязать весь Запад в этот конфликт. Они ведь думают, что европейские страны и США вступятся за них. <...> Запад дает трещины, Байден неоднократно посылал сигналы тем же украинцам о том, что вступаться за них не будет. Но события 2020 года показали, что поляки и литовцы играли в игру, не всегда согласованную с Брюсселем и не со всеми в Вашингтоне. То есть они проявили инициативу, пытаясь поддержать попытки госпереворота и беглых политиков. Не для всех в Вашингтоне это было интересно и выгодно, – считает Алексей Дзермант.