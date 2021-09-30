Экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы

Николя Саркози. Архивное фото





Интересный факт: на заключительном заседании Саркози не появился, приговор вынесли в его отсутствие. Парижский исправительный суд считает, что политик продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение установленного законом лимита расходов. Уточняется, что разница составила свыше 20 млн евро: на кампанию было истрачено более 42 млн евро вместо допустимых 22 млн. Саркози признали виновным и осудили на год заключения, однако он будет отбывать срок вне тюрьмы и с электронным браслетом.