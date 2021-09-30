Николя Саркози. Архивное фотоИнтересный факт: на заключительном заседании Саркози не появился, приговор вынесли в его отсутствие. Парижский исправительный суд считает, что политик продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение установленного законом лимита расходов. Уточняется, что разница составила свыше 20 млн евро: на кампанию было истрачено более 42 млн евро вместо допустимых 22 млн. Саркози признали виновным и осудили на год заключения, однако он будет отбывать срок вне тюрьмы и с электронным браслетом.
Экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы
Бывший президент Франции Николя Саркози осужден на один год тюрьмы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, пишет ТАСС.