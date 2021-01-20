Чтобы скрыть падеж 124 голов КРС, бывший и. о. директора КСУП давал указания подчиненным, чтобы те вносили в официальные документы недостоверные сведения. По его распоряжению подписывались также акты на продажу, закупку скота и птицы по договорам с сотрудниками предприятия, в которые вносился павший КРС. Юрисконсульт по указанию руководителя издавал приказы о премировании работников, полученные деньги шли на возмещение ущерба от падежа.
Ущерб по материалам дела оценили в 20 тысяч рублей. Нарушения длились в течение года. В отношении предприимчивого теперь уже экс-руководителя возбудили уголовное дело по статье за злоупотребление служебными полномочиями.
– Добрушский районный суд определил ему в качестве наказания 2 года колонии общего режима с выплатой денежного штрафа в 8700 рублей, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Осужденного заключили под стражу. Оказалось, что он уже был судим за коррупционные преступления, но на путь исправления не стал.
Фото: БЕЛТА
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Экс-директор сельхозпредприятия Добрушского района отправился на два года в колонию за манипуляции с падежом скота
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