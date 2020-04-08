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  2. Экономическую стабильность в условиях коронавируса обсудят премьер-министры стран ЕАЭС

Экономическую стабильность в условиях коронавируса обсудят премьер-министры стран ЕАЭС

Заседание пройдет 10 апреля в формате видеоконференции, хотя первоначально встреча премьер-министров стран ЕАЭС должна была пройти в Минске, передает БЕЛТА.

— Планируется утвердить принимаемые в Евразийском экономическом союзе меры, направленные на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Также члены Евразийского межправсовета обсудят подготовку стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, — рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Кроме этого, Евразийский межправсовет рассмотрит подходы к регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках международной электронной торговли, а также инициативу о перечислении ввозных таможенных пошлин в нацвалютах между государствами союза.

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