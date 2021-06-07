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  2. Экологичная обувь от Vans, кроссовки для пива New Balance и дебютная коллекция одежды Yuzefi: что нового произошло в моде за неделю

Экологичная обувь от Vans, кроссовки для пива New Balance и дебютная коллекция одежды Yuzefi: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги первой недели лета и рассказываем о нашумевшей коллаборации недели от Louis Vuitton, в чем польза кроссовок для пива от Vans и с кем Jimmy Choo разработал свою новую коллекцию обуви. 

1. Коллаборация Louis Vuitton с японским дизайнером Ниго

Модной коллаборацией этой недели, по нашему мнению, стала совместная коллекция французского модного Дома Louis Vuitton и японского дизайнера и диджея Ниго. Последний, к слову, еще является основателем брендов Human Made и Bape. 

Фото: louisvuitton.com

На создание коллекции дизайнеров вдохновили традиции тейлоринга и стиль представителей британских субкультурных движений 1950–60-х годов. Коллаборация представлена в рамках сезона Pre-Spring.


Фото: louisvuitton.com

В линейку вошли свитеры, кардиганы, брюки со стрелками, куртки с нашивками, свободные джинсы, яркие пиджаки, рубашки с элементами кимоно, деконструированные кейпы. Некоторые предметы одежды украшены фирменной монограммой бренда Louis Vuitton. 


Фото: louisvuitton.com

В коллаборации также представлены сумки-шоперы, рюкзаки, массивные ботинки, а также галстуки, ремни, панамы и плоские кепки. 

2. Кроссовки для пива от New Balance 

Обладателем титула за самую креативную вещь стала американская спортивная марка New Balance. Видимо, создавать кроссовки для людей стало скучно, и дизайнеры решили обуть…пиво. Как это выглядит – рассказываем и показываем. 

Фото: newbalance.com

Новая модель под названием Shoezie создана на основе кроссовок New Balance 624 Trainer. Обувь сможет сохранять напитки прохладными в жаркие летние месяцы. 

Фото: newbalance.com

Стоит отметить, что New Balance подготовил данную модель ко Дню отца. Бренд также выпустил тематический рекламный кампейн.

 Кроссовки Shoezie выпустят в ограниченном количестве, и реализовываться они будут только в США. Релиз состоится 20 июня. 

3. Экологичная коллекция обуви от Vans

Vans стал очередным брендом, который поддержал тренд на экологичность и защиту окружающей среды. Американская марка представила коллекцию, посвященную устойчивому развитию.  

Фото: vans.com

Новая коллекция обуви получила названием Eco Theory. В нее вошли версии классических моделей бренда – Authentic, Slip-On и Style 36. 

Фото: vans.com

Их изготовили из органического хлопка, натурального каучука и клея на водной основе. Шнурки обуви изготовлены из джута, а стельки получили пробковое покрытие. 

4. Jimmy Choo выпустил унисекс-коллекцию обуви

Есть еще одна коллаборация, которую многие модные критики обсуждали всю неделю, – британский бренд Jimmy Choo выпустили унисекс-коллекцию обуви совместно с американским эпатажным актером Билли Портером.

Фото: jimmychoo.com

В линейке представлены туфли-лодочки на шпильках, лоферы на плоской подошве, ботинки на платформе, а также несколько моделей сумок.



Фото: jimmychoo.com

Вся обувь из коллекции представлена в широком размерном ряде –от 36-го до 45-го размера. 

Цены на модели варьируются от 650 до 1095 долларов.

5. Бренд сумок Yuzefi представил дебютную коллекцию одежды

Лондонский бренд Yuzefi, специализирующийся на создании сумок, представил свою первую коллекцию женской одежды.

Фото: yuzefi.com

В сезоне осень-зима 2021 марка предлагает носить укороченные топы на завязках, боди из трикотажа в рубчик, юбки сложного кроя, сводные брюки и жакеты из веганской кожи. 

Фото: yuzefi.com

Цветовая палитра разнообразная: классические черный и бежевый цвета оттеняются шоколадно-коричневым, карамельным, бледным серовато-зеленым и лавандовым оттенками. 

Некоторые модели коллекции уже доступны на официальном сайте бренда. 
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