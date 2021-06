Экологичная обувь от Vans, кроссовки для пива New Balance и дебютная коллекция одежды Yuzefi: что нового произошло в моде за неделю

1. Коллаборация Louis Vuitton с японским дизайнером Ниго

2. Кроссовки для пива от New Balance

3. Экологичная коллекция обуви от Vans

4. Jimmy Choo выпустил унисекс-коллекцию обуви

5. Бренд сумок Yuzefi представил дебютную коллекцию одежды

Модной коллаборацией этой недели, по нашему мнению, стала совместная коллекция французского модного Дома Louis Vuitton и японского дизайнера и диджея Ниго. Последний, к слову, еще является основателем брендов Human Made и Bape.На создание коллекции дизайнеров вдохновили традиции тейлоринга и стиль представителей британских субкультурных движений 1950–60-х годов. Коллаборация представлена в рамках сезона Pre-Spring.В линейку вошли свитеры, кардиганы, брюки со стрелками, куртки с нашивками, свободные джинсы, яркие пиджаки, рубашки с элементами кимоно, деконструированные кейпы. Некоторые предметы одежды украшены фирменной монограммой бренда Louis Vuitton.В коллаборации также представлены сумки-шоперы, рюкзаки, массивные ботинки, а также галстуки, ремни, панамы и плоские кепки.Обладателем титула за самую креативную вещь стала американская спортивная марка New Balance. Видимо, создавать кроссовки для людей стало скучно, и дизайнеры решили обуть…пиво. Как это выглядит – рассказываем и показываем.Новая модель под названием Shoezie создана на основе кроссовок New Balance 624 Trainer. Обувь сможет сохранять напитки прохладными в жаркие летние месяцы.Стоит отметить, что New Balance подготовил данную модель ко Дню отца. Бренд также выпустил тематический рекламный кампейн.Кроссовки Shoezie выпустят в ограниченном количестве, и реализовываться они будут только в США. Релиз состоится 20 июня.Vans стал очередным брендом, который поддержал тренд на экологичность и защиту окружающей среды. Американская марка представила коллекцию, посвященную устойчивому развитию.Новая коллекция обуви получила названием Eco Theory. В нее вошли версии классических моделей бренда – Authentic, Slip-On и Style 36.Их изготовили из органического хлопка, натурального каучука и клея на водной основе. Шнурки обуви изготовлены из джута, а стельки получили пробковое покрытие.Есть еще одна коллаборация, которую многие модные критики обсуждали всю неделю, – британский бренд Jimmy Choo выпустили унисекс-коллекцию обуви совместно с американским эпатажным актером Билли Портером.В линейке представлены туфли-лодочки на шпильках, лоферы на плоской подошве, ботинки на платформе, а также несколько моделей сумок.Вся обувь из коллекции представлена в широком размерном ряде –от 36-го до 45-го размера.Цены на модели варьируются от 650 до 1095 долларов.Лондонский бренд Yuzefi, специализирующийся на создании сумок, представил свою первую коллекцию женской одежды.В сезоне осень-зима 2021 марка предлагает носить укороченные топы на завязках, боди из трикотажа в рубчик, юбки сложного кроя, сводные брюки и жакеты из веганской кожи.Цветовая палитра разнообразная: классические черный и бежевый цвета оттеняются шоколадно-коричневым, карамельным, бледным серовато-зеленым и лавандовым оттенками.Некоторые модели коллекции уже доступны на официальном сайте бренда.