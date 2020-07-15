Ефрейтор контрактной службы: народ должен выбрать своего Президента 9 августа мирно и спокойно

Своим мнением поделилась старший радиотелеграфист аппаратной полевого узла связи 56-го отдельного полка связи, ефрейтор контрактной службы Любовь Попова:



– Мне кажется, что все эти люди, выходящие на улицу, просто пытаются расшатать ситуацию в стране. Думаю, это может сказаться не лучшим образом на экономике нашего государства, на жизни в стране в целом. Народ должен выбрать своего Президента 9 августа мирно и спокойно. Без волнений, которые ни к чему хорошему не приведут. На мой взгляд, сейчас ведется информационная война. Я как человек, служащий в полку связи, понимаю важность информации, поступающей в общественное пространство. Нас пытаются запутать, используя различные фейки. Важно уметь их распознавать.