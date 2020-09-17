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ЕЭК: странам ЕАЭС целесообразно переходить в торговле с Китаем на расчеты в нацвалютах

Страны Евразийского экономического союза постепенно переходят на расчеты в национальных валютах внутри союза. К этому же надо стремиться  в торговле с Китаем, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на онлайн-конференции «Какой путь выберут страны ЕАЭС и Китай?». Соответствующая информация появилась на официальном сайте ЕЭК.


Основной темой стало обсуждение перспектив сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь» в условиях смены мирохозяйственных укладов и ухудшения отношений между США и КНР. В конференции приняли участие ведущие эксперты и представители органов власти КНР, государств ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии.

«Наступил момент, когда нам нужно наполнять идею сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь» прорывными инициативами, которые могли бы дать возможность обозначить новый виток в международном экономическом сотрудничестве», – подчеркнул Сергей Глазьев.

Он отметил, что уже сделано достаточно много в части модернизации транспортно-логистических систем, строительства трубопроводов в интересах укрепления энергетической безопасности Евразийского региона. «На сегодняшний день примерно 50 контейнерных поездов проходит между Китаем и Евросоюзом через нашу территорию, то есть фактически достигается оптимизация транспортных потоков. Мы вышли на скорость перемещения контейнерных поездов между центральным Китаем и центральной Россией в одну неделю», – привел пример министр ЕЭК.

Сергей Глазьев заявил о значимости перехода к расчетам в национальных валютах: «В Евразийском экономическом союзе страны постепенно увеличивают долю расчетов в национальных валютах как внутри союза, так и в торговле с Китаем. Нам необходимо сотрудничество финансовых регуляторов и крупнейших торговых структур – имею в виду в первую очередь торговлю сырьевыми товарами, которые лежат в основе взаимного товарооборота».

Так, доля расчетов в российских рублях во взаимной торговле государств ЕАЭС в 2019 году составила 72,4%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 4,4 процентных пункта.


Кроме того, министр ЕЭК отметил необходимость создания инфраструктуры экономического сотрудничества, а также собственной системы регулирования торговли товарами и ценообразования, которая обеспечит долгосрочную финансовую стабильность государствам. Участники конференции заявили о значимости взаимодействия в сферах кибербезопасности, развития технологий, электронной торговли и других.

«Нам необходимо углублять международное сотрудничество для сочетания наших конкурентных преимуществ и разнообразия экономик с целью получения синергетического эффекта», – резюмировал Сергей Глазьев.

Руководитель Китайско-Российского исследовательского центра гуманитарных обменов, бывший заместитель руководителя международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чжоу Ли остановился на ситуации в мире в связи с ухудшением отношений Китая и США и заявил о необходимости демократизации международных отношений и невмешательства во внутренние дела стран.

«Цели у «Большого евразийского партнерства» и китайской инициативы «Один пояс, один путь» во многом совпадают. Мы ориентированы на развитие стратегического сотрудничества с государствами ЕАЭС и его наблюдателями», – заявил Чжоу Ли.

Организатором мероприятия выступил Китайско-Российский исследовательский центр гуманитарных обменов при Институте финансовых исследований «Чуньян» Китайского народного университета. Общее число зрителей онлайн-конференции превысило 177 тысяч человек.

Фото: eurasiancommission.org
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