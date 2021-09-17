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  2. ЕЭК и Секретариат ШОС подписали меморандум о взаимопонимании

ЕЭК и Секретариат ШОС подписали меморандум о взаимопонимании

Сегодня в Душанбе в рамках саммита глав государств – членов ШОС председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов подписали Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС.

Документ предусматривает экономическое взаимодействие с акцентом на такие сферы, как финансы, торговая политика и вопросы упрощения торговых процедур, транспорт, цифровизация и информационно-коммуникационные технологии, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, таможенная политика, энергетика, промышленное и агропромышленное сотрудничество, и другие.

Как отметил Михаил Мясникович, развитие сотрудничества в формате ЕАЭС – ШОС отвечает стратегическим интересам всех государств Союза. Это особенно важно с учетом роли, значимости и темпов развития экономик стран – членов ШОС, на долю которых приходится более 30% мирового ВВП.

"ШОС является важной компонентой архитектуры межгосударственного взаимодействия и региональной интеграции в Евразии. При этом государства – члены ЕАЭС и ШОС образуют ядро евразийского континента, а их взаимоотношения во многом определяют вектор дальнейшего развития региона", – подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.

sichevich@sb.by
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