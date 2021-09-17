ЕЭК и Секретариат ШОС подписали меморандум о взаимопонимании

Документ предусматривает экономическое взаимодействие с акцентом на такие сферы, как финансы, торговая политика и вопросы упрощения торговых процедур, транспорт, цифровизация и информационно-коммуникационные технологии, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, таможенная политика, энергетика, промышленное и агропромышленное сотрудничество, и другие.Как отметил Михаил Мясникович, развитие сотрудничества в формате ЕАЭС – ШОС отвечает стратегическим интересам всех государств Союза. Это особенно важно с учетом роли, значимости и темпов развития экономик стран – членов ШОС, на долю которых приходится более 30% мирового ВВП.– подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.