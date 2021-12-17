Эдуард Зезюлин завоевал малую бронзовую медаль чемпионата мира и переписал несколько национальных рекордов

В Ташкенте завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике. Последний день соревнований стал удачным для Эдуарда Зезюлина: наш штангист, выступающий в весовой категории свыше 109 килограммов, завоевал малую бронзовую медаль в рывке, а в сумме двоеборья занял четвертое место.





В рывке белорус взял 206 килограммов. В толчке – 241 килограмм. Эти результаты, как и сумма двоеборья – 447 килограммов, – стали новыми национальными рекордами.

Обладателем золотой медали ташкентского чемпионата мира с огромным отрывом от соперников стал победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио, многократный чемпион мира и Европы грузин Лаша Талахадзе – в сумме двоеборья он осилил 492 килограмма (225+267). Серебро завоевал Вараздат Лалаян из Армении – 457 (211+246) килограммов, бронзу – еще один тяжелоатлет из Армении Гор Минасян – 448 (205+243) килограмма.

Эдуард Зезюлин показал лучший результат среди спортсменов нашей национальной команды. Напомним, Павел Ходасевич из-за травмы завершил выступление на чемпионате мира с нулевым результатом. Петр Асаенок занял итоговое 13-е место, Александр Венскель – седьмое.

Фото предоставлено посольством Беларуси в Узбекистане