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  2. Единство белорусов в стремлении сохранить мир, независимая политика нашего государства и герои своего времени: Президент проводит прием на старый Новый год

Единство белорусов в стремлении сохранить мир, независимая политика нашего государства и герои своего времени: Президент проводит прием на старый Новый год

Торжественный прием от имени Президента на старый Новый год – добрая и давняя традиция, когда журналисты, спортсмены, врачи, госслужащие меняют деловой дресс-код на вечерние платья и костюмы и общаются в неформальной обстановке. Приветствуя гостей, Александр Лукашенко подчеркнул, что как никогда рад этой встрече:  


– Этот год заставил нас посмотреть на мир и свое место в нем широко раскрытыми глазами. С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны – с кое-кого сорвал их. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались, к сожалению, а в ком-то нашли опору. Мы увидели белорусов, которые в острый исторический момент остались верны чести и совести, что в наш прагматичный век особо ценно.

Глава государства напомнил присутствующим, как пару лет назад в этом же зале говорил о том, что в 2019 и 2020 годах «нас будут пробовать на зуб: достойны мы или нет своей независимости»:

– Время проверило нас и дало ответ: в общем-то достойны. В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против Президента, госслужащих и силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику… Именно в этом причина. Если бы мы были слабыми, с нами бы разобрались без этих событий и без войны. Если бы мы были очень сильными, допустим, как Китай, нам бы не предъявляли такие претензии. Хотя и Китай шатали, да еще как: помните гонконгские события?



Александр Лукашенко заметил, что суверенитет страны немыслим без сильной власти:

– Это очень важно в тот момент, когда мы вплотную подошли к тому, чтобы перелопатить нашу Конституцию. А сильная власть – это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. Мы выстояли (пока выстояли), потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет. Раскачались, правда, не сразу. Но раскачались. Долго запрягали – сейчас едем. 

Обращаясь к тем, кто в силу профессиональной деятельности всегда на виду, и к тем, кому пришлось стать публичным человеком, чтобы смело и открыто высказать свою гражданскую позицию, Президент подчеркнул:  

– Вы, может быть, даже не до конца осознали, что перевернули не просто очередную страницу нашей истории, вы перевернули сознание людей… Вы показали, что значит любить Родину не на словах, а на деле. Показали, что значит быть истинным патриотом. Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки. Мы проснулись. И это лучшее, что могло с нами, белорусами, произойти.

Глава государства убежден:

– Наша родная Беларусь заслуживает, чтобы мы берегли ее и дорожили своим национальным статусом. Статусом гражданина сильной и независимой страны. А чтобы сохранить его, сегодня мало обороняться. Надо стать, говоря языком политики, активным игроком в глобальном мире, в том числе информационном…

По словам Александра Лукашенко, сейчас не время для деликатности, хоть это и противоречит нашему национальному характеру:

– Чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами. Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека. Но этим и другим технологиям мы, как и прежде, противопоставим классическую объективную и честную журналистику… Нам надо противопоставить этому профессиональные успехи, спортивные победы и творческие достижения во имя своей страны. Нам очень важно научиться различать добро и зло.

Нынешний праздник проводится в стиле «Вечеров на хуторе близ Диканьки». По мнению Президента, это очень ассоциативно: у Гоголя красивая женщина на самом деле оказывается ведьмой.

– Так вот, весь прошлый год под видом красивых лозунгов и продуманных образов нам тоже пытались продвинуть далекие от ожиданий и нужд общества идеи. Не мне вам рассказывать, кто какие политические цели и личные выгоды преследовал. Но спасибо, что достойно ответили на этот вызов.

Глава государства заметил, что, возможно, не следовало в столь праздничной атмосфере говорить о серьезных вещах, однако по-другому сложно оценить личный вклад приглашенных в решение задач государственного масштаба. Ведь каждый оказался в эпицентре взрывной политической жизни страны.

 – Это время определило своих героев. Тех, кто в непростой для государства период выбрал путь борьбы. Борьбы на пределе своих возможностей, вопреки угрозам жизни и здоровью. Особенно отмечу профессионализм и смелость наших журналистов и операторов, которые стали в один ряд с силовиками. Не меньшее мужество проявили наши спортсмены, артисты, врачи, педагоги и госслужащие. Именно такие люди сегодня находятся в этом зале.





Александр Лукашенко выразил признательность гостям и вручил заслуженные награды. Среди награжденных – и представители издательского дома «Беларусь сегодня». Так, медаль Франциска Скорины Глава государства вручил редактору отдела по освещению деятельности Президента Дмитрию Кряту. Обозреватель отдела политической информации Андрей Муковозчик отмечен медалью «За трудовые заслуги». Благодарность Президента объявлена редактору отдела журналистских расследований Роману Рудю и спецкорреспонденту этого отдела Людмиле Гладкой.





Фото: БЕЛТА
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