Знаменитый американский актер попал в больницу из-за экстренного похудения для съемок фильма. Об этом сообщает издание Mirror.
Джорджа Клуни госпитализировали с сильной болью в животе за четыре дня до начала работы над фильмом «Полночное небо», режиссером которого он сам и выступил. Медики диагностировали у знаменитости панкреатит, и он остался в стационаре на несколько дней.
По словам Клуни, он сильно старался сбросить вес и не особо следил за собой. Актер предполагает, что именно диета могла спровоцировать заболевание. Сообщается, что 59-летний Клуни похудел почти на 13 килограммов для того, чтобы сыграть больного раком астронома, выжившего после глобальной катастрофы.
Актер рассказал, что фильм "Полночное небо" является для него самым большим проектом, и ему нужно было оставаться в отличной форме, чтобы довести работу до конца.
Сообщается, что для съемок фильма Джордж даже отрастил бороду, от которой, к слову, его супруга Амаль Клуни была не в восторге.
Фото: mirror.com
Опубликовано:
1979
Джордж Клуни попал в больницу
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