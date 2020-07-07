Джонни Депп судится из-за статьи о насилии в отношении экс-супруги

В Лондоне сегодня начался судебный процесс по иску актера Джонни Деппа против британской газеты The Sun. Поводом стала публикация от 2018 года, в которой утверждалось, что Депп применял к своей бывшей жене насилие. Ответчики – издатель таблоида News Group Newspapers и исполнительный редактор газеты Дэн Вуттон, сообщает Reuters.

По словам судьи Эндрю Никола, ответчики обвинили заявителя в совершении многочисленных актов физического насилия против Херд.

В преддверии слушаний адвокаты сторон делали все возможное, чтобы 57-летний Депп и 34-летняя Амбер не пересекались в суде, где, кстати, должны присутствовать ежедневно, передает ТАСС.

Экс-супруги познакомились около десяти лет назад на съемках фильма "Ромовый дневник". В феврале 2015 года они поженились, но уже спустя 15 месяцев Херд подала на развод. Она обвинила Деппа в физическом насилии. В частности, актриса утверждала, что муж бросал в нее мобильник и бил по щеке. Сам Депп все это отрицал.

Развелись супруги в январе 2017 года. Депп по решению суда должен был выплатить экс-супруге 7 млн долларов.