Это сделал член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант, сообщает РИА "Новости".
– Когда одни прибегали к насильственным решениям, он утверждал, что лучшая сила – это сила убеждения. Потому что оружие может остановить сердце, однако подходящие слова могут изменить многие сердца, а много сердец могут изменить мир, – передает слова Брайанта Evening Standard.
Интересный факт: до этого на Нобелевскую премию мира выдвигали соперника Байдена в президентской гонке в США 2020 года – действующего главу государства Дональда Трампа.
За всю историю существования данной премии ее получили четыре американских президента. Это Барак Обама, Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон и Джимми Картер.
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Джо Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира
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Фото: РЕЙТЕР