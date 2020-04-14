Джейсон Момоа, Джош Бролин и Зендея в песках «Дюны». Вышли новые кадры фильма Дени Вильнёва

Издание Vanity Fair опубликовало новые кадры готовящегося к выходу фильма режиссера Дени Вильнёва «Дюна».

Накануне появился первый кадр новой экранизации фантастического романа Фрэнка Герберта. На нем исполнитель главной роли Пола Атрейдеса Тимоти Шаламе гулял по пляжу родной планеты героя Каладана.

На новых кадрах можно посмотреть на других актеров, задействованных в проекте: Оскара Айзека, Джейсона Момоа, Джоша Бролина, Ребекку Фергюсон и Зендею, а также на самого Вильнёва на съемочной площадке.

Режиссер, к слову, подтвердил информацию о том, что его проект будет состоять из двух частей. «Я бы не стал экранизировать книгу в виде одного фильма. Это очень сложный мир, сила которого заключается в деталях», — пояснил канадский кинематографист.

Действие «Дюны» происходит в галактике далекого будущего под властью межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами. Роман рассказывает историю молодого аристократа по имени Пол Атрейдес, чья семья получает в управление планету Арракис. В пустынях Арракиса добывают особое вещество — «пряность», — необходимое для космических перелетов. После военного переворота Пол вынужден скрываться среди жителей пустынь — фременов — и в итоге поднимает их на священную войну против империи.

Премьера первой части «Дюны» запланирована на 17 декабря 2020 года, однако не исключено, что премьеру придется переносить из-за пандемии коронавируса. Фильм Вильнёва станет третьей экранизацией культового романа вслед за картиной Дэвида Линча (1984) и мини-сериалом Джона Харрисона (2000).