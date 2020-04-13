Тимоти Шаламе, пляж, космические корабли. Опубликован первый кадр «Дюны» Дени Вильнёва

Издание Vanity Fair опубликовало первый кадр новой экранизации фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна».

Фото: Vanity Fair

На снимке запечатлен исполнитель главной роли Пола Атрейдеса Тимоти Шаламе, который бродит по пляжу родной планеты героя Каладана.

«В Поле меня моментально привлекло, что в истории подобного размаха, с таким количеством деталей и столь глубоким миропостроением путь протагониста напоминает путешествие антигероя», — признался 24-летний актер.

Действие «Дюны» происходит в галактике далекого будущего под властью межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами. Роман рассказывает историю молодого аристократа по имени Пол Атрейдес, чья семья получает в управление планету Арракис. В пустынях Арракиса добывают особое вещество — «пряность», — необходимое для космических перелетов. После военного переворота Пол вынужден скрываться среди жителей пустынь — фременов — и в итоге поднимает их на священную войну против империи.

Баннер фильма

Режиссером экранизации культового романа выступил Дени Вильнёв, который любит и умеет снимать на фантастические темы, что доказал работой над «Прибытием» (2016) и ремейком «Бегущего по лезвию» (2017). Музыку к картине напишет один из самых востребованных в кинематографе композиторов Ханц Циммер, сотрудничавший с Вильнёвом в «Бегущем по лезвию 2049».

Помимо Шаламе в фильме снялся ряд звездных актеров, таких как Хавьер Бардем, Дейв Батиста, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Оскар Айзек и другие.

Планируется, что «Дюна» будет разбита на две части, первая из них выйдет в прокат 17 декабря 2020 года, однако не исключено, что премьеру придется переносить из-за пандемии коронавируса. Фильм Вильнёва станет третьей киноадаптацией романа Фрэнка Герберта вслед за картиной Дэвида Линча (1984) и мини-сериалом Джона Харрисона (2000).