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  2. Тимоти Шаламе, пляж, космические корабли. Опубликован первый кадр «Дюны» Дени Вильнёва

Тимоти Шаламе, пляж, космические корабли. Опубликован первый кадр «Дюны» Дени Вильнёва

Издание Vanity Fair опубликовало первый кадр новой экранизации фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна».

Фото: Vanity Fair

На снимке запечатлен исполнитель главной роли Пола Атрейдеса Тимоти Шаламе, который бродит по пляжу родной планеты героя Каладана.

«В Поле меня моментально привлекло, что в истории подобного размаха, с таким количеством деталей и столь глубоким миропостроением путь протагониста напоминает путешествие антигероя», — признался 24-летний актер.

Действие «Дюны» происходит в галактике далекого будущего под властью межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами. Роман рассказывает историю молодого аристократа по имени Пол Атрейдес, чья семья получает в управление планету Арракис. В пустынях Арракиса добывают особое вещество — «пряность», — необходимое для космических перелетов. После военного переворота Пол вынужден скрываться среди жителей пустынь — фременов — и в итоге поднимает их на священную войну против империи.

Баннер фильма

Режиссером экранизации культового романа выступил Дени Вильнёв, который любит и умеет снимать на фантастические темы, что доказал работой над «Прибытием» (2016) и ремейком «Бегущего по лезвию» (2017). Музыку к картине напишет один из самых востребованных в кинематографе композиторов Ханц Циммер, сотрудничавший с Вильнёвом в «Бегущем по лезвию 2049».

Помимо Шаламе в фильме снялся ряд звездных актеров, таких как Хавьер Бардем, Дейв Батиста, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Оскар Айзек и другие.

Планируется, что «Дюна» будет разбита на две части, первая из них выйдет в прокат 17 декабря 2020 года, однако не исключено, что премьеру придется переносить из-за пандемии коронавируса. Фильм Вильнёва станет третьей киноадаптацией романа Фрэнка Герберта вслед за картиной Дэвида Линча (1984) и мини-сериалом Джона Харрисона (2000).

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