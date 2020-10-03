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  2. Дзержинский «Арсенал» стал пятым четвертьфиналистом Кубка Беларуси по футболу

Дзержинский «Арсенал» стал пятым четвертьфиналистом Кубка Беларуси по футболу

В футбольном Кубке страны определился пятый участник четвертьфинальной стадии. Им весьма неожиданно стал дзержинский «Арсенал», обыгравший в гостях «Городею» – 3:0.


Четыре матча 1/8 финала, которые были сыграны ранее, закончились с разгромным счетом. И «Арсенал» с «Городеей» не отступили от этой закономерности. Но, что интересно, в этом соперничестве убедительной победы добилась не та команда, от которой этого могли ожидать.

Несмотря на проблемы, которая «Городея» испытывает в последнее время, именно она считалась фаворитом в сегодняшней игре. Однако представляющий первую лигу «Арсенал» преподнес сенсацию.

Голевой дубль оформил Валерий Сенько (24-я и 55-я минуты), а еще одно взятие ворот на свой счет записал Артем Мироевский (42).

«Городея», несмотря на все старания, ответить хотя бы одним забитым мячом не смогла.

Остальные матчи стадии 1/8 финала, завершившиеся ранее, принесли такие результаты: «Спутник» (Речица) – «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) – 1:4, «Слуцк» – «Шахтер» (Солигорск) – 1:4, «НФК Крумкачы» (Минск) – «Ислочь» (Минский район) – 0:4, «Рух» (Брест) – «Минск» – 0:3.

На завтра запланированы встречи РЦОР-БГУ (Минск) – «Витебск» и «Славия» (Мозырь) – «Неман» (Гродно). А дата самого ожидаемого поединка этапа 1/8 финала между борисовским БАТЭ и брестским «Динамо» пока не определена.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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