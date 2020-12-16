Мы должны заботиться о том, чтобы социальные блага в Беларуси сохранялись. При этом необходимо трудоустройство не работающих ныне трудоспособных граждан на основе создания новых отраслей, социально-психологической и информационной работы. Только в этом случае будет политический эффект: эти люди перестанут выходить на улицы и заниматься деструктивной деятельностью. Об этом на круглом столе в редакции «СБ. Беларусь сегодня», посвященном теме трудовых ресурсов и вопросов занятости, заявил посредством видео-конференц-связи политический аналитик Алексей Дзермант.
Скриншот видеоконференции
Эксперт подчеркнул, что и безработные, и те работающие, кто полагает, что государство им что-то должно, чего-то недодает – это фактор политического риска:
– Трудоустройство этих людей – важный элемент государственной политики. Но вопрос в том, где и как их трудоустраивать. Обычно в таких ситуациях государство, исходя из исторического опыта, занимается, например, масштабной индустриализацией. Кстати, для Беларуси это весьма актуально в связи с тем, что у нас появляется источник дешевой электроэнергии – БелАЭС. И этот факт может стать толчком к созданию новых промышленных производств на основе электроэнергии. Это известный путь, которым прошли многие государства: не выдавливать за границу население, если оно не находит работы внутри страны, а бороться за каждого белоруса и не позволять другим странам перетягивать от нас рабочую силу.
Алексей Дермант отмечает:
– Важно не забывать о том, что социальность белорусского государства –это бренд. И мы должны заботиться о том, чтобы социальные блага у нас, с одной стороны, сохранялись, а с другой – чтобы люди понимали, что эти блага не свалились с неба, а созданы благодаря государству.
Полный текст круглого стола будет опубликован на портале sb.by и в завтрашнем номере газеты “СБ. Беларусь сегодня”.
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Дзермант: социальность белорусского государства – это бренд
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