Дзермант: социальность белорусского государства – это бренд

Скриншот видеоконференции

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Эксперт подчеркнул, что и безработные, и те работающие, кто полагает, что государство им что-то должно, чего-то недодает – это фактор политического риска:Алексей Дермант отмечает:Полный текст круглого стола будет опубликован на портале sb.by и в завтрашнем номере газеты “СБ. Беларусь сегодня”.