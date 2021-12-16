Дзермант: санкционный режим – это чистый произвол, который с международным правом не имеет ничего общего

, – констатировал Алексей Дзермант.Аналитик подчеркнул, что западные страны не имеют права что-то требовать в том числе по той простой причине, что действуют вне правового поля:, – резюмировал гость студии.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.