Дзермант: санкционный режим – это чистый произвол, который с международным правом не имеет ничего общего

Об этом в программе «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог, публицист, философ Алексей Дзермант.
– Санкции вводятся произвольно рядом государств против других государств, а международное право – это некие договоренности выполнять определенные правила. Оно основывается на том, что стороны соглашаются с исполнением взятых на себя норм, обязательств и так далее, – констатировал Алексей Дзермант. – Санкционный режим – это чистый произвол ряда государств, которые в основном в силу политических причин пытаются давить, сдерживать развитие других стран. Естественно, с международным правом это не имеет ничего общего. Это, по сути, продолжение боевых действий экономическим способом.
Аналитик подчеркнул, что западные страны не имеют права что-то требовать в том числе по той простой причине, что действуют вне правового поля: «Как вы можете чего-то требовать, если сами не подчиняетесь международному праву и договоренностям? Мы можем отказываться от выполнения чего-то, что в данном случае нужно им. Правовой порядок не может базироваться на произволе и самодеятельности. Потому что если каждый сам по себе будет что-то делать, то так и до войны может дойти. Поэтому всегда здравые умы призывают все-таки выполнять определенные договоренности и жить в соответствии с ними».
– Ни в одном документе санкции не прописаны, и при этом они затрагивают интересы не отдельных личностей, а целого народа. Они могут ухудшить положение людей в случае экономических последствий и так далее. Но это там, видимо, никого не заботит. Поэтому мы всегда на всех международных площадках будем говорить о том, чем занимаются западные страны и имеют ли они моральное право нам и другим что-то диктовать, чего-то требовать. Конечно, не имеют, потому что сами ничего не выполняют, сами забывают о правах человека, благосостоянии других людей. То есть декларации не соответствуют их реальным действиям, – резюмировал гость студии.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.