Дзермант о Конституции: необходимо, чтобы система могла дать отпор любым попыткам изменить наш строй

Обновление Конституции – это логичный шаг, который диктует само время. Основный Закон должен сформировать такую систему, которая, независимо от того, кто будет президентом, не позволит сломать конституционный строй. Об этом в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Алексей Дзермант.
– Если есть запрос на перемены (а я уверен, что у части общества он есть, причем на конструктивные перемены), то нужно очень внимательно отнестись к процессу подготовки Конституции, изучить и понять, какие перемены нас ждут, – сказал гость студии. – Это прежде всего должны быть перемены, направленные на поступательное эволюционное развитие нашей страны на 10–20 лет вперед. Без привязки к личности президента. Система должна работать вне зависимости от личности. И Конституция задает параметры этой системы. Теперешняя Конституция была сформирована в других условиях – в 1990-е годы, когда был запрос общества на жесткую централизованную власть, разбор беспорядка, который произошел после краха Советского Союза. Сейчас мы живем в другое время, нужны другие настройки. Поэтому мы и обсуждаем, принимаем эту Конституцию и настраиваем наше государство на дальнейшее развитие. Вот для чего нужна Конституция. И вот почему, как говорит Глава государства, оставить прежнюю Конституцию можно, но, если придет кто-то другой к власти, сможет ли он управлять так же эффективно?
– Действующая сейчас Конституция во многом авторская, сделана под Александра Лукашенко. Но нужно, чтобы она была универсальной и система имела универсальные настройки. Чтобы ее нельзя было сломать через улицу, какой-то переворот. Чтобы система могла дать отпор любым попыткам изменить наш строй, – резюмировал аналитик.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.