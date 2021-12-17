Дзермант – о позиции Азербайджана по декларации саммита "Восточного партнерства": это правильно

Политолог Алексей Дзермант в своем Telegram-канале поблагодарил Азербайджан за то, что эта страна не поддержала поправки декларации саммита "Восточного партнерства" в отношении Беларуси.
– Как-то так само получается, что в данном случае тюрки и славяне выступают вместе. И это правильно, это по-евразийски. Çox sağ ol, – отметил политолог.
Напомним, официальный Баку выразил несогласие с пунктом декларации «Восточного партнерства» по Беларуси. В частности, Азербайджан не поддержал 11-й параграф декларации "Восточного партнерства" по ситуации в Беларуси.
Баку подтвердил верность своим союзническим и партнерским обязательствам, в данном случае проявленным в отношении Беларуси.