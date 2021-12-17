Дзермант – о позиции Азербайджана по декларации саммита "Восточного партнерства": это правильно

отметил политолог.Напомним, официальный Баку выразил несогласие с пунктом декларации «Восточного партнерства» по Беларуси. В частности, Азербайджан не поддержал 11-й параграф декларации "Восточного партнерства" по ситуации в Беларуси.Баку подтвердил верность своим союзническим и партнерским обязательствам, в данном случае проявленным в отношении Беларуси.