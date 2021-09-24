Дзермант: Беларусь сохранила индустриальный характер экономики и промышленность, сейчас стоит задача перехода на новый технологический уровень

– Сохранение перерабатывающей промышленности, индустриального характера нашей экономики – это стратегическое решение, которое было принято, как только Александр Лукашенко пришел к власти. За минувшие годы мы не потеряли промышленный потенциал, а где-то даже и нарастили, – сказал Алексей Дзермант. – Понятно, что распад СССР принес потери, но они не настолько существенны, как для многих стран Восточной Европы. Сейчас стоит задача перехода на новый технологический уровень, мы имеем хорошую базу для этого.
Эксперт добавил:
– За последний год [экономика Беларуси] пережила несколько шоковых ударов. Первый был медицинский – пандемия – мы выстроили свою стратегию таким образом, что не потеряли в экономике и производстве. Сейчас идет рост по мере открытия границ и восстановления экономического движения в мире. Второе – мы не теряли наших традиционных союзников, рынки. И сейчас, когда мы сталкиваемся с преградами на западном направлении, у нас есть диверсифицированные [пути доступа] на другие рынки.
В связи с этим гость «Будней» затронул тему смещения акцента в развитии мировой экономики с запада на восток.
– У нас почти с каждой страной [на востоке] выстроены свои отношения. Сейчас важно превратить это в серьезный товарооборот. С Китаем у нас все идет хорошо, наращиваем темпы [торговли], сокращаем разрыв между тем, что покупаем и поставляем. Но ведь Азия и мир огромны! – подчеркнул Алексей Дзермант.
Политолог перечислил страны и регионы, с которыми, по его мнению, Беларуси выгодно развивать торгово-экономическое взаимодействие: Пакистан, Иран, арабский мир, Юго-Восточная Азия, Индия. «Мир открыт, направлений много. Надо открыть свое сознание и сказать себе, что не только Запад является поставщиком технологий и желаемым рынком», – отметил собеседник.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Дзермант – о шпионах на предприятиях: они сломают себе жизнь на иллюзиях и ошибочных представлениях о том, что нужно делать