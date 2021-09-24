Дзермант: Беларусь сохранила индустриальный характер экономики и промышленность, сейчас стоит задача перехода на новый технологический уровень

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сказал Алексей Дзермант. –Эксперт добавил:В связи с этим гость «Будней» затронул тему смещения акцента в развитии мировой экономики с запада на восток.подчеркнул Алексей Дзермант.Политолог перечислил страны и регионы, с которыми, по его мнению, Беларуси выгодно развивать торгово-экономическое взаимодействие: Пакистан, Иран, арабский мир, Юго-Восточная Азия, Индия.– отметил собеседник.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.