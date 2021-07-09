Дзермант: Беларусь ничего не должна Западу

Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Эфир сегодняшней программы начался с темы приостановки действия Соглашения о реадмиссии с Евросоюзом и миграционной проблемы в Литве. Ведущая «Будней» Алёна Родовская передала эксперту вопрос слушателей радио: «Почему Беларусь должна защищать Евросоюз?»
– Беларусь ничего не должна, по крайней мере, Западу, – возразил Алексей Дзермант. – [Проблема] заботы о безопасности, которую мы, как люди доброй воли, совместно решали с ЕС, когда там политики более-менее понимали нашу значимость, – это была обычная практика добрососедства. Но что-то пошло не так, что-то сломалось. И не у нас, а в головах европейских политиков, которые решили: можно не то что сук пилить, на котором сидишь, а начать разрушать по периметру своих границ островки безопасности и благополучия.
Говоря о причинах миграции жителей ряда стран в Европу, Алексей Дзермант отметил:
– Ливия, Сирия, Афганистан уничтожены как государства не сами по себе. Сначала страны Запада приходят туда, разрушают [все], а потом страдают от потоков мигрантов. При этом почему-то думают, что Беларусь будет бесконечно брать на себя эту ношу, тратить деньги и заботиться об их безопасности. Рано или поздно такому паразитизму приходит конец.
Алёна Родовская затронула другой аспект данной проблемы для Литвы: «Если мигранты нелегально попадают в Литву, то пока рассматривается вопрос о предоставлении убежища или отказе в нем, они не имеют права работать. Но Литва обязана обеспечить их жильем и питанием. Где-то 20–30 евро в день страна должна тратить на того, кто нелегально в нее попал. Как проблему миграции предлагают решать в ЕС, кроме того, чтобы на нас обижаться?»
– На самом деле, в Евросоюзе есть квоты, – ответил спикер. – Часть мигрантов будет оставаться в той стране, куда они прибыли. По крайней мере, те, кто имеет право на убежище. Ведь не все же едут туда без оснований: где-то идет война, и статус беженца [в связи с этим] может предоставляться. Хотя литовцы заявляют, мол, мы никому [статус] не предоставим, сократим срок рассмотрения [вопроса его предоставления], не дадим работы [мигрантам], потому что никто не хочет их брать… Хотите – не хотите, но есть Брюссель, который даст вам (Литве) немного денег и скажет: «Хотя бы часть мигрантов вы должны трудоустроить, чтобы они не пошли в Париж или Берлин, там и так много».
Тех же, у кого статус беженца не подтвердился, как объяснил Алексей Дзермант, «Литва будет обязана вернуть в те страны, откуда они прибыли».
– Но тут есть проблема вот в чем: не все хотят или могут объяснить, из какой страны они приехали. Тогда они могут задержаться. А если все-таки [литовцы этот вопрос] выяснят, нужно отправлять мигранта на родину, договориться, чтобы его там приняли, кто-то должен купить билет… Они (Литва) сами создали себе проблему. Для страны это серьезный вызов, – подытожил гость программы.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант: Беларусь ничего не должна Западу
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