Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Дзермант: Беларусь ничего не должна Западу

Дзермант: Беларусь ничего не должна Западу

Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

Архивное фото

Эфир сегодняшней программы начался с темы приостановки действия Соглашения о реадмиссии с Евросоюзом и миграционной проблемы в Литве. Ведущая «Будней» Алёна Родовская передала эксперту вопрос слушателей радио: «Почему Беларусь должна защищать Евросоюз?»

– Беларусь ничего не должна, по крайней мере, Западу, – возразил Алексей Дзермант. – [Проблема] заботы о безопасности, которую мы, как люди доброй воли, совместно решали с ЕС, когда там политики более-менее понимали нашу значимость, – это была обычная практика добрососедства. Но что-то пошло не так, что-то сломалось. И не у нас, а в головах европейских политиков, которые решили: можно не то что сук пилить, на котором сидишь, а начать разрушать по периметру своих границ островки безопасности и благополучия.

Говоря о причинах миграции жителей ряда стран в Европу, Алексей Дзермант отметил:

– Ливия, Сирия, Афганистан уничтожены как государства не сами по себе. Сначала страны Запада приходят туда, разрушают [все], а потом страдают от потоков мигрантов. При этом почему-то думают, что Беларусь будет бесконечно брать на себя эту ношу, тратить деньги и заботиться об их безопасности. Рано или поздно такому паразитизму приходит конец. 

Алёна Родовская затронула другой аспект данной проблемы для Литвы: «Если мигранты нелегально попадают в Литву, то пока рассматривается вопрос о предоставлении убежища или отказе в нем, они не имеют права работать. Но Литва обязана обеспечить их жильем и питанием. Где-то 20–30 евро в день страна должна тратить на того, кто нелегально в нее попал. Как проблему миграции предлагают решать в ЕС, кроме того, чтобы на нас обижаться?»

Гигин: Литва оказалась не готова к противостоянию с Беларусью

Читайте также

Гигин: Литва оказалась не готова к противостоянию с Беларусью
На самом деле, в Евросоюзе есть квоты, – ответил спикер. – Часть мигрантов будет оставаться в той стране, куда они прибыли. По крайней мере, те, кто имеет право на убежище. Ведь не все же едут туда без оснований: где-то идет война, и статус беженца [в связи с этим] может предоставляться. Хотя литовцы заявляют, мол, мы никому [статус] не предоставим, сократим срок рассмотрения [вопроса его предоставления], не дадим работы [мигрантам], потому что никто не хочет их брать… Хотите – не хотите, но есть Брюссель, который даст вам (Литве) немного денег и скажет: «Хотя бы часть мигрантов вы должны трудоустроить, чтобы они не пошли в Париж или Берлин, там и так много».

Тех же, у кого статус беженца не подтвердился, как объяснил Алексей Дзермант, «Литва будет обязана вернуть в те страны, откуда они прибыли». 

– Но тут есть проблема вот в чем: не все хотят или могут объяснить, из какой страны они приехали. Тогда они могут задержаться. А если все-таки [литовцы этот вопрос] выяснят, нужно отправлять мигранта на родину, договориться, чтобы его там приняли, кто-то должен купить билет… Они (Литва) сами создали себе проблему. Для страны это серьезный вызов, – подытожил гость программы.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1030 фур
В Токио – заключительный этап эстафеты олимпийского огня
Спектакль "Княжна Мери" покажут на площадке Верхнего города в Минске 10 июля
Болгарский генерал предупредил о риске военного столкновения между Россией и НАТО
Дзермант: Беларусь ничего не должна Западу
Как избежать теплового удара? Рассказала врач
На Брестчину стоит приехать за эмоциями, ради уникальной природы, богатой истории и архитектурных жемчужин
На какие фильмы и телепроекты нужно обратить внимание на следующей неделе
Бразильский космонавт рассказал, как пахнет космос
В новом женском ток-шоу «Точки над i» можно не только обсудить проблемы, но и найти пути их решения
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
И врагов не надо
Вклад ВИЭ в топливно-энергетический баланс Беларуси растет
Озимый ячмень в Беларуси убрали с 20% площадей
Как идет вакцинация против COVID-19 в самом отдаленном Поставском районе Витебской области
Электросети: не все запросы желающих энергетики могут удовлетворить
Какие каналы оказались у белорусов самыми востребованными в прошлом месяце?
Англия и Италия поспорят за звание самой футбольной нации
Эндокринолог о том, как не допустить развития предиабета
На следующей неделе на телеканале «Беларусь 3» покажут сразу несколько фильмов из документального цикла «Обратный отсчет»
Народный календарь: 12–18 июля 2021 года
Санэпидслужба: в Минске сезон безопасного купания продолжается, а в Гродненской области введены первые запреты
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бей своих!
Что случилось, пока вы спали: расследование убийства президента Гаити, отставка Черчесова и новые жертвы обрушения дома во Флориде
Подпольные табачные фабрики расцветают по всей Европе, но западные политики собственные проблемы пытаются переложить на чужие плечи
Дорожную разметку в Минске будут наносить сегодня на 5 участках
Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента
Евросоюз наказывает за защиту традиционных ценностей, а американская демократия тонет в крови
В Витебской области стартует акция по поливу молодых деревьев
Рынок диктует цены: на сдаче черники в этом сезоне можно заработать хорошие деньги
Простреленное знамя демократии: что бывает, когда политические амбиции соседей берут верх над здравым смыслом
10 июля пройдут прямые телефонные линии с представителями руководства регионов
Директор дирекции интернет‑проектов ОНТ Светлана Тихонова: «Мы побывали на войне — без потерь, конечно, не обошлось. Победа еще не одержана, но мы точно стали сильнее духом»
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Ночь, луна и саксофон
Триеннале Белорусского союза художников откроется в Могилеве
Законодательство о садоводческих товариществах собираются радикально изменить
В субботу Александрия снова собирает друзей. Что не пропустить на празднике «Купалье»?
«Шахтер» стартовал в Лиге чемпионов: есть ли справедливость в европейском футболе?
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске
В Беларуси завершается регистрация на ЦТ в резервные дни
Милота дня! Мама хаски учит маленьких щенков правильно развлекаться (Видео)
В Швеции после взлета разбился самолет - есть погибшие
Новейшие технологии и уникальные образовательные возможности для студентов: начались испытания летных образцов наноспутника БГУ перед запуском
Наивысший уровень погодной опасности объявлен в Хорватии из-за аномальной жары
мнение
Всеволод ШИМОВ
Троянский конь Вашингтона
Брагинский район: люди на страже земли белорусской
Можно ли поссорить народы? Можно, если те не сопротивляются
Гороскоп на 10 июля
Авторы