Дзермант: Беларусь ничего не должна Западу

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Эфир сегодняшней программы начался с темы приостановки действия Соглашения о реадмиссии с Евросоюзом и миграционной проблемы в Литве. Ведущая «Будней» Алёна Родовская передала эксперту вопрос слушателей радио: «Почему Беларусь должна защищать Евросоюз?»– возразил Алексей Дзермант. –Говоря о причинах миграции жителей ряда стран в Европу, Алексей Дзермант отметил:Алёна Родовская затронула другой аспект данной проблемы для Литвы:– ответил спикер. –Тех же, у кого статус беженца не подтвердился, как объяснил Алексей Дзермант, «Литва будет обязана вернуть в те страны, откуда они прибыли».– подытожил гость программы.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.