Дзермант: альтернативный вариант Конституции, который предлагала оппозиция, – скорее антинародная программа

Единственный правильный и возможный путь конституционного усовершенствования – не «улица», а через цивилизованное обсуждение, максимальное вовлечение граждан в процесс подготовки и референдум в конечном итоге. Именно такой путь избран белорусским государством, подчеркнул порталу sb.by политический аналитик Алексей Дзермант, комментируя обнародованный сегодня для всенародного обсуждения проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

Политолог напомнил, что Президент выполняет все свои обещания:

– Он говорил о том, что процесс конституционного реформирования будет завершен референдумом – и мы сейчас приступаем ко всенародному обсуждению проекта, который тщательно готовился и Конституционной комиссией, и рабочей группой. То есть все, о чем говорил Президент, находит свое отражение на практике. И сейчас гражданам важно поучаствовать в этом процессе, высказать свое мнение, прежде чем окончательный проект Основного Закона будет представлен на референдум.

Алексей Дзермант убежден:

– Это единственный правильный и возможный путь – не «улица», а через цивилизованное обсуждение, через максимальное вовлечение наших граждан в процесс подготовки – именно это нормальный эволюционный путь развития. И именно такой путь избран нашим государством. Все его этапы, которые мы для себя обозначили, мы проходим – и спокойно, планомерно осуществляем намеченное. Не в угоду кому бы то ни было, а прежде всего для себя и своего будущего. И потому очень важно, что проделанная работа выходит на финишную прямую, мы уже готовы обсуждать по существу все предлагаемые в Конституцию новшества, проект вчера обнародован. Теперь важно, чтобы те, кто хотел бы сказать о своих замечаниях, предложениях, дополнениях в него, этой возможностью воспользовались.

При этом альтернативный вариант, который в этом году предлагала оппозиция, – скорее антинародная программа. Аналитик поясняет:

– Это был даже не проект Конституции, это проект демонтажа государства. Не знаю, как его всерьез могут воспринимать даже сами оппозиционеры, ведь он предполагает, по сути, сдачу государства, уничтожение его своими руками. Поэтому я даже сомневаюсь, стоит ли ту программу вообще всерьез рассматривать. Если в нее кто-то и верит с оппозиционной стороны, это говорит лишь об неадекватности его представлений и взглядов.

Наш же проект Конституции, который мы сейчас будем обсуждать, это то, что идет от жизни, добавил он:

– От самих людей, от представителей коллективов и различных социальных групп, которые входили в Конституционную комиссию и много сделали, чтобы подготовить проект, который отражает мнение большинства белорусского общества. А то, что готовила или готовит оппозиция, это полное мракобесие. Нельзя ни в коем случае допустить того, чтобы такие воззрения могли быть положены в основу государственной политики: это просто разрушительная программа.