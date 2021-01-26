Двух жителей Барановичского района подозревают в незаконной охоте на лося, сообщает БЕЛТА.
Об этом рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
В конце декабре двое мужчин (43 и 44 лет) незаконно охотились в лесном массиве около деревни Лесная. Из ружья они застрелили самку лося – ущерб природе составил BYN 8 тыс.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 282 УК Беларуси (незаконная охота). К подозреваемым применена мера пресечения в виде обязательства о явке.
В Брестской области в прошлом году за незаконную охоту было возбуждено 28 уголовных дел.
Фото: БЕЛТА
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Двух жителей Барановичского района подозревают в незаконной охоте на лося
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