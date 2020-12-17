В МВД Чечни рассказали, что двое жителей республики были нейтрализованы после совершенного ими нападения на полицейских. Таким образом преступники пытались остановить машину правоохранителей. Нападавшие подорвали самодельное взрывное устройство, никто из полицейских не пострадал, пишет ТАСС.
– Сегодня ночью сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Курчалоевскому району в ходе проведения профилактических мероприятий попытались остановить автомобиль "Лада", однако законные требования правоохранителей водителем транспортного средства выполнены не были. Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы. Сотрудники полиции не пострадали, – рассказали в МВД по республике.
Фото: pixabay.com
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Двое жителей Чечни бросились на полицейских со взрывными устройствами – нападавших удалось нейтрализовать
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