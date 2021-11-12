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Двое российских военнослужащих погибли во время высадки на полигоне в Беларуси

Двое российских военнослужащих погибли в ходе парашютного десантирования на незнакомую площадку в районе Гродно. Об этом сообщает Министерство обороны России.  

Фото: РИА Новости

Несчастный случай произошел 12 ноября. Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. Отмечается, что у обоих парашютистов погасли купола. 

Один из военных попытался спасти обоих и остановить падение, использовав запасной парашют. Но ему не хватило высоты и парашютная система не успела вступить в работу. Произошло жесткое приземление.

В результате происшествия оба военнослужащих получили травмы и были доставлены в местное медицинское учреждение. Их спасти не удалось. 

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Министерство обороны Беларуси выразило соболезнования родным и близким, а также коллегам и сослуживцам трагически погибших российских десантников: 

- Белорусские военнослужащие глубоко сопереживают потере своих братьев, - подчеркнули в пресс-службе белорусского оборонного ведомства. 
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