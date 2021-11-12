Двое российских военнослужащих погибли во время высадки на полигоне в Беларуси

Несчастный случай произошел 12 ноября. Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. Отмечается, что у обоих парашютистов погасли купола.Один из военных попытался спасти обоих и остановить падение, использовав запасной парашют. Но ему не хватило высоты и парашютная система не успела вступить в работу. Произошло жесткое приземление.В результате происшествия оба военнослужащих получили травмы и были доставлены в местное медицинское учреждение. Их спасти не удалось.Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Министерство обороны Беларуси выразило соболезнования родным и близким, а также коллегам и сослуживцам трагически погибших российских десантников:, - подчеркнули в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.