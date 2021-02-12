Из-за погодных условий и запланированных ранее мероприятий в центре столицы периодически перекрывают движение, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Во время снегопада на магистральных улицах снизилась скорость потока автомобилей, водители ведут себя корректно и соблюдают меры безопасности. Фиксируется небольшое количество ДТП, но критических изменений в ситуации на дороге нет.
Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют мониторинг дорожной ситуации в непрерывном режиме и оперативно выбывают на предотвращение заторов и аварийных ситуаций. Стражи дорог ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения.
Фото: БЕЛТА
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Движение транспорта 12 февраля в центре Минска периодически ограничивают – ГАИ
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