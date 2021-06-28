В столице на участке пр.Победителей восстановлено движение. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Напомним, что на пересечении пр.Победителей с ул.Игнатенко загорелась машина "Форд". В результате потребовалось ограничить движение всех транспортных средств на участке пр.Победителей от пр.Машерова в направлении ул.Игнатенко и по ул.Игнатенко от ул.Саперов в направлении пр.Победителей.
Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал. На месте инцидента работали сотрудники МЧС и ГАИ.
Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Движение на участке пр.Победителей в Минске восстановлено
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