Движение на участке дороги М4 в Червенском районе будет временно ограничено 29 октября

В этот день с 10:30 до 11:30 на 64-м км автодороги М4 Минск – Могилев недалеко от деревни Натальевск Червенского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту аварии, которая произошла на указанном участке ранее. Движение всего транспорта будет временно ограничено в направлении Могилева.Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к намеченному мероприятию, а также советует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.