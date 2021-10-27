Движение на участке дороги М-1 в Минском районе будет временно ограничено 27 октября

– говорится в сообщении.Отмечается, что движение всего транспорта будет временно ограничено в направлении Бреста.Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к запланированному мероприятию и советует планировать время и маршрут движения с учетом данной информации.