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  2. Движение на участке дороги М-1 в Минском районе будет временно ограничено 27 октября

Движение на участке дороги М-1 в Минском районе будет временно ограничено 27 октября

В Минском районе на участке дороги М-1 временно ограничат движение 27 октября, сообщили sb.by в УВД Минского облисполкома.


– С 17:30 до 19:30 на 369-м км автодороги М-1 Брест –Минск –граница Российской Федерации, вблизи деревни Обчак Минского района, запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее, – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение всего транспорта будет временно ограничено в направлении Бреста.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к запланированному мероприятию и советует планировать время и маршрут движения с учетом данной информации.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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