Движение на участке дороги М-1 в Минском районе будет временно ограничено 27 октября

В Минском районе на участке дороги М-1 временно ограничат движение 27 октября, сообщили sb.by в УВД Минского облисполкома.
– С 17:30 до 19:30 на 369-м км автодороги М-1 Брест –Минск –граница Российской Федерации, вблизи деревни Обчак Минского района, запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее, – говорится в сообщении.
Отмечается, что движение всего транспорта будет временно ограничено в направлении Бреста.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к запланированному мероприятию и советует планировать время и маршрут движения с учетом данной информации.