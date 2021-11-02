Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Ханоя

В международном аэропорту Ханоя Нойбай 2 ноября столкнулись два пассажирских самолета. Инцидент произошел на земле, в результате него никто не пострадал, пишет ТАСС.
По информации управления гражданской авиации Вьетнама, в момент буксировки на рулежную дорожку готовившееся к вылету на южный остров Фукуок воздушное судно Airbus A321 Neo задело крылом стоявший самолет Airbus A321. В результате инцидента Airbus A321 Neo получил небольшую вмятину на корпусе, а Airbus A321 – царапину вблизи кабины. Отмечается, что воздушные судна принадлежат частной вьетнамской авиакомпании Bamboo Airways.
В ведомстве также добавили, что происшествие серьезно не повлияло на работу аэропорта Нойбай. Все пассажиры и экипаж безопасно покинули борт и вылетели на остров Фукуок на другом самолете.
Оба лайнера перед дальнейшей эксплуатацией пройдут детальную техническую проверку на предмет скрытых повреждений.
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