Два человека стали жертвами стрельбы, которая случилась утром в воскресенье в одном из ночных клубов американского штата Южная Каролина. Еще минимум восемь были ранены, информировала телекомпания ABC со ссылкой на представителя шерифа округа Гринвилл, где случилось происшествие.
Помощник шерифа установил факт стрельбы в ночном клубе Lavish Lounge и вызвал подкрепление, пишет ТАСС. Раненых доставили в госпитали штата, подробности об их состоянии не сообщаются. Полиция ведет расследование инцидента, но сотрудники пока не смогли задержать ни одного подозреваемого.
Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что в ходе стрельбы были ранены по меньшей мере 12 человек.
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Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
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