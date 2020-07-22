Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Сассуоло"

Ведущий борьбу за попадание в зону еврокубков итальянский "Милан" в 35-м туре чемпионата страны сыграл на выезде против "Сассуоло".





Хозяева практически не уступили гостям во владении мячом, но были гораздо менее эффективны в концовке атак. "Милан" нанес за игру семь ударов в створ ворот, при трех точных ударах хозяев.

Счет на 19-й минуте матча открыл шведский легионер "Милана" Златан Ибрагимович. Хозяева сумели отыграться в концовке тайма. На 42-й минуте назначенный в ворота Джанлуиджи Доннаруммы пенальти реализовал Франческо Капуто.

Однако "Милан" еще до перерыва сумел выйти вперед. Уже в компенсированное время Ибрагимович делает дубль. Оба мяча Златан забил с передачи немецкого турка "Милана" Чалханоглу.





Концовка тайма стала роковой для хозяев, за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Сассуоло" Мехди Бурабия (а всего за игру судья показал семь желтых карточек, четыре из них – игрокам "Милана"). Хотя бы сравнять счет в меньшинстве хозяевам не удалось.

2:1 – девятая подряд победа "россонери", которые набирают 59 очков и идут пятыми в чемпионате Италии.

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"Сассуоло" же после восьмиматчевой победной серии потерпел поражение и занимает восьмое место с 48 баллами.

В другом матче игрового дня "Аталанта" переиграла дома "Болонью" со счетом 1:0, набрала 74 очка и вышла на второе место в первенстве.

Лидирует в чемпионате "Ювентус" (80 очков), третьим идет "Интер" (72).

Фото: instagram.com/acmilan

