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Дубицкая вышла в финал Олимпиады по толканию ядра

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Сегодня состоялись квалификационные соревнования по легкой атлетике, в которых участвовали шесть наших соотечественников. Двое из них прошли в финал состязаний.


Утром стало известно, что белорусы Евгений Богуцкий (метание диска), Кристина Тимановская (бег на 100 метров) и Дмитрий Набоков (прыжки в высоту) завершили борьбу за медали, не сумев продвинуться по турнирной сетке. А вот Максим Недосеков пробился в финал в прыжках в высоту, показав результат в 2 метра 28 сантиметров.




Днем в состязаниях по тройному прыжку и толканию ядра участвовали наши соотечественницы Виолетта Скворцова и Алена Дубицкая. В своей группе Скворцова заняла 11-е место, показав результат 14 метров 5 сантиметров. Таким образом, пройти в финал легкоатлетка не смогла.



А вот за Алену Дубицкую продолжим болеть и дальше: толкательница ядра в третьей попытке показала результат 18 м 89 см, заняв третье место в группе А в квалификации. Она смогла пробиться в финал турнира. Лучше нашей соотечественницы в ее группе оказались только американка Рэйвен Сандерс (19 метров 22 сантиметра) и шведка Фанни Роос (19 метров 1 сантиметр). В целом по состязаниям лучшие показатели продемонстрировали легкоатлетки Лицзяо Гун и Цзяюань Сун из Китая, которые толкнули ядро на 19 метров 46 сантиметров и 19 метров 23 сантиметра соответственно. Для сравнения: олимпийский рекорд составляет 22 метра 41 сантиметр – его установила Илона Слупянек, представлявшая ГДР на Играх в 1980 году.
Почитать интервью нашего корреспондента с Дмитрием Набоковым можно здесь, а комментарий Евгения Богуцкого – тут.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. 
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Фото: РЕЙТЕР
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