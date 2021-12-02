Довгало: терпение Беларуси является важнейшим качеством при складывающейся общественно-политической обстановке

"История повторяется, и не один раз. Если сделать шаг назад, лет так на 60, а, если точнее, то в 1962 год, то можно вспомнить, что советско-американские отношения были далеко не однозначными. Но абсолютным приоритетом внешней политики было предотвращение прямых военных столкновений с США и особенно недопущение ядерной войны.Тогда, в 1962 году, во время Кубинского кризиса весь мир стоял на краю пропасти – и это не преувеличение. Холодная война, тянувшаяся между СССР и США более двадцати лет, могла перерасти в ядерный конфликт.Еще вначале 1960-х годов США обладали серьезным преимуществом по ядерному вооружению. А в 1961 году американские ракеты с ядерными боеголовками были размещены в Турции – то есть в абсолютной близости от границ СССР.Делая «колкие» шаги в отношении друг друга, даже неполитику понятно, что размещение ракет США в Турции и стало поводом для переброски советских ракет на остров Свободы.А реалии таковы: мир стоял на грани ядерной катастрофы.К счастью, оба правительства в последний момент проявили политическую мудрость и конфликт был решен политическими средствами.Это реально можно считать суперпримером, когда именно дипломатическим способом был найден выход из сложнейшего, более того, опасного положения не только для СССР и США, но и для всего мира.Прошло почти 60 лет! История повторяется. Если учесть некоторые нюансы – Советского Союза нет, но есть суверенные, независимые государства – Беларусь и Россия – с одной целью – сохранить мир любой ценой.Но есть здравый смысл и понимание, что военная разрядка фактически неотделима от проблем политической разрядки.Сегодня создается впечатление, что ситуация, которая складывается с беженцами на границе, испытывает на прочность нашу страну и даже на терпение. Прошу заметить, не терпимость…Если учесть, что терпение – это способность сохранять спокойствие в неприятной ситуации, то сегодня именно терпение Беларуси является важнейшим качеством при складывающейся общественно-политической обстановке.Один из советских дипломатов тех 60-х заметил, что важно «не допускать возникновения подобных кризисов, чреватых пусть даже небольшой вероятностью перерастания в большую войну, не полагаться на то, что всякий раз удастся остановиться у опасной черты».И самое главное! В соответствии с нормами международного права все государства обязаны решать возникающие между ними разногласия мирными средствами, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность. А от выполнения этих норм зависят жизни миллионов людей".Фото Таты Кавериной