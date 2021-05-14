Дортмундская «Боруссия» в пятый раз стала обладателем Кубка Германии по футболу

«Лейпциг» чаще владел мячом (58% на 42%), нанес больше ударов по воротам (22:10) и в целом, наверное, не заслуживал столь крупного поражения. Но крайне неудачная игра «быков» в обороне предопределила именно такой результат.У «шмелей» по голевому дубль оформили Джейдон Санчо (5-я, 45-я минуты) и Эрлинг Холанд (28, 87). А «Лейпциг» ответил лишь точным ударом в исполнении Дани Ольмо (72).В пятый раз выиграв Кубок Германии, «Боруссия» сравнялась по этому показателю с «Шальке» и «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне. Чаще этот трофей завоевывали лишь «Бавария» (20 раз) и «Вердер» (6).