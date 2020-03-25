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  2. Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

Российский актер Александр Домогаров со скандалом разорвал отношения с руководством МХАТ имени Горького, сообщает Starhit. Актер упомянул, в частности, финансового директора.

Домогаров сначала заявил, что пока руководство МХАТа не извинится, никакого сотрудничества не будет, а затем добавил, что и в случае извинений не изменит своего решения.

Актер не раскрыл подробностей конфликта, сказав только, что оказался "заложником некрасивой ситуации".

Худрук МХАТ имени Горького заявил, что со стороны театра никакого конфликта нет, пишет РИА Новости. «О том, что Домогаров прекращает с нами сотрудничать, он нас не уведомил. Спектакли с его участием стоят в афише», — отметили в пресс-службе театра.

В МХАТ имени Горького Домогаров играл как приглашенный артист. Его постоянным местом работы является театр Моссовета, где актер служит уже 25 лет.

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