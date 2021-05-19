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Должностные лица «Тут Бай Медиа» собирались открыть счет в латвийском банке

Должностные лица «Тут Бай Медиа» собирались открыть счет в латвийском банке. Вмешались сотрудники ДФР Комитета госконтроля. Ряд технических работников компании к тому же попытался срочно выехать за рубеж. Такая спешка тоже расценивается следствием как подтверждение противоправной деятельности. Подробности прозвучали в эфире ОНТ.

О том, что руководство ООО собирается открыть счет в Латвии для вывода денег, оперативники узнали в апреле. Органы финансовых расследований приняли решение приступить к реализации оперативных материалов, в результате было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты сумм налогов.

На ОНТ представили и фрагмент разговора гендиректора компании Людмилы Чекиной и сотрудницы латвийского банка.

Алина, Рига:

- Я по поводу открытия счета. Вам удобно разговаривать?

Чекина, Минск:

- Да, конечно, удобно.

Алина:

- Я хотела бы уточнить по поводу платежей, которые вы хотели бы проводить через наш банк. Какие у вас пожелания? Потом мы посмотрим, что можем сделать со своей стороны… То есть со счета компании «Тут Бай Медиа» на счет компании в Риге … и потом деньги или остаются у нас на счету, или перечисляются в какой-нибудь другой банк по вашему желанию, или же инвестиции дальше производятся на территории … там балтийских стран, дальше деньги начинают работать. Такая вот цель мне была сказала.

Чекина:

- Да, смотрите. Дело в том, что, в принципе, как я говорила, это безопасное хранение денег, накопление.

Алина:

- Или просто перевод денег вашей компании на ваш счет в банке латвийском…

Чекина:

- Да, совершенно верно. Поэтому основные потоки денег будут: мы тут в Беларуси заработали и перевели в ваш банк, они там хранятся.

Алина:

- Дальше, по поводу оборотов, которые вы планируете. Кирилл мне писал, что вы планируете единовременный платеж в размере полутора миллиона, а потом по 100 тысяч ежемесячно.

Чекина:

- Да, так.

Есть вопросы у следователей и по поводу льготного налогообложения к другим участникам компании. Но парадокс ситуации в том, что Тут.бай с одной стороны не стеснялся пользоваться льготами от государства, а с другой материалы на своих ресурсах подавал исключительно в антигосударственном ключе. Упрекал, мол, всё плохо.

Белорусские правоохранительные органы намерены в ближайшее время обратиться в компетентные органы других стран с просьбой об оказании правовой помощи в расследовании этого уголовного дела.

Подробности – в ближайшем номере «СБ.Беларусь сегодня».

gladkaya@sb.by

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