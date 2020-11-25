Доктор Мясников спрогнозировал новый пик пандемии коронавируса

По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, волнообразные скачки заражений будут наблюдаться весь 2021 год, пишет Lenta.ru.
«Весь следующий год нам придется, так сказать, жить с этими пиками. Они будут, я еще раз говорю, в мае, они будут в следующем ноябре. Это понятно. Надо готовиться», — сказал эксперт.
Также Александр Мясников добавил, что в скором времени «волна пойдет вниз» и люди смогут передохнуть несколько месяцев.
Но расслабляться при этом доктор не советует. «Я вам скажу так: 2021-й мы все проведем в масках. Нет вопросов, что бы вы ни говорили», — подытожил он.
Фото: pixabay.com
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