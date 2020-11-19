Действующий президент Молдовы Игорь Додон считает, что парламент нужно распустить и провести досрочные выборы. Сделать это он предлагает во второй половине 2021-го из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС.
Фото из архива ТАСС
«Считаю, что этот парламент не соответствует результатам выборов 2019 года и он нуждается в очищении. Досрочные выборы лучше проводить во второй половине следующего года, так как необходимо справиться с пандемией», – сказал Игорь Додон.
Политик намерен после ухода с поста президента возглавить Партию социалистов – одну из двух, которые он назвал легитимными в нынешней Молдове. Второй, по его словам, является партия "Действие и солидарность" во главе с победившей на президентских выборах Майей Санду.
Игорь Додон полагает, что в новый парламент из 101 человека «почти 40–45 не попадут». Также он считает маловероятным формирование в парламенте новой правящей коалиции.
«Теоретически, если создавать, то это должна быть либо широкая коалиция, либо двусторонняя – социалисты и партия Санду. С точки зрения интересов страны, внешнеполитической конъюнктуры, такая коалиция была бы идеальной. Но правые к такому сотрудничеству не готовы, они хотят быстро провести досрочные выборы и укрепить свои ряды и только после этого начать переговоры о коалиции», – заявил Додон.
Сейчас Партия социалистов занимает 37 мест в парламенте Молдовы, партия "Действие и солидарность" – 15, а Демократическая партия – 13.
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Додон выступил за досрочные выборы в парламент Молдовы осенью 2021 года
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