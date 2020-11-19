Додон выступил за досрочные выборы в парламент Молдовы осенью 2021 года

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ТАСС

– сказал Игорь Додон.Политик намерен после ухода с поста президента возглавить Партию социалистов – одну из двух, которые он назвал легитимными в нынешней Молдове. Второй, по его словам, является партия "Действие и солидарность" во главе с победившей на президентских выборах Майей Санду.Игорь Додон полагает, что в новый парламент из 101 человека «почти 40–45 не попадут». Также он считает маловероятным формирование в парламенте новой правящей коалиции.– заявил Додон.Сейчас Партия социалистов занимает 37 мест в парламенте Молдовы, партия "Действие и солидарность" – 15, а Демократическая партия – 13.