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  2. Додон посоветовал разным «умникам» смотреть прежде всего на себя

Додон посоветовал разным «умникам» смотреть прежде всего на себя

Об этом Президент Молдовы Игорь Додон заявил сегодня в ходе переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые прошли в формате видеоконференции. Глава нашего государства, в частности, отметил, что подготовка в Беларуси к массовым мероприятиям и военному параду многих напрягает в мире:

— Но, уверен, только не вас, поскольку мы с вами идеологически одинаковые люди.

— Точно нас это не напрягает, —ответил Игорь Додон. — Напротив, я  довольно часто привожу в пример вашу позицию по коронавирусу и по тому, как вы боретесь с пандемией. Лучше вас никто ситуацию в Беларуси не поймет. Потому те разные "умники", которые дают советы, пусть лучше смотрят у себя что происходит. Я уверен, что и вы справитесь с этой пандемией, и мы тоже.

Игорь Додон рассказал, что в Молдове зарегистрирован 4121 случай заражения, 1500 выздоровело:

— К сожалению, 128 людей ушли из жизни. Мы ввели некоторые ограничения еще 15 марта. Конечно, для экономики, социальной жизни это очень сильный удар. Но у нас заканчиваются ограничения 15 мая, и мы их продлевать, скорее всего, не будем. Что касается 9 мая, у нас парад обычно не проводился. У нас таких серьезных Вооруженных Сил нет, не развивали мы в последнее время. Но мы каждый год проводили акцию "Бессмерный полк". И каждый год в ней участвовали около 100 тысяч человек. С учетом пандемии приняли решение, что в этом году будем проводить все мероприятия, за исключением "Бессмертного полка".

По словам Игоря Додона, 24 августа Молдова будет отмечать годовщину Ясско-Кишиневской операции — день освобождения Молдовы от фашистов:

— На 23—24 августа мы планируем масштабные большие мероприятия, "Бессмертный полк". И еще раз будем отмечать День Победы.  

Фото: БЕЛТА

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