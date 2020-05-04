Лукашенко провел переговоры с Додоном в формате видеоконференции

Президент Беларуси сегодня в формате видеоконференции провел переговоры с Президентом Молдовы Игорем Додоном.

— Рад вас видеть в полном здравии. Также хочу вас поприветствовать и поздравить с нашим наступающим праздником — 75-летием Победы, — сказал Александр Лукашенко. — Очень прошу вас передать молдавскому народу самые теплые пожелания от белорусов. Мы в той войне были вместе. Мы благодаря вам во многом не растеряли это великое достояние. В последние годы мы сблизили наши страны. И в экономике, и в политике у нас нет никаких проблем. Мы это очень высоко ценим.

Президент Беларуси рассказал, что 8—9 мая в Минске запланированы праздничные мероприятия, в том числе закладка в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых капсул с землей со всех городов-героев и государств, где сражались советские солдаты, и военный парад.

— В череде мероприятий самое важное — это парад победы, — отметил Александр Лукашенко. — Мы изучали много вариантов, и я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить хоть одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Ни одного! Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий, организовываем их очень аккуратно, никого туда не тащим и не загоняем.

Президент уверен, что и без настоятельных приглашений на парад придет много людей, поскольку в эти теплые весенние дни на улицах, в парках и скверах города гуляет очень много людей. Минск привлекает своей чистотой, уютом, множеством водных ресурсов и спортивных объектов.

— Тем не менее, — добавил Александр Лукашенко, — мы очень аккуратно относимся к этому мероприятию (параду. — Прим. ред.) и очень просили ветеранов Великой Отечественной войны — их же осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет —чтобы они не настаивали на том, чтобы мы их отвезли на парад.

По словам Главы государства, в Беларуси уделили очень серьезное внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Общественные организации и объединения поздравляют их с праздником. Выплачена материальная помощь от государства. Вручены юбилейные медали.

— Поэтому думаю, что они меня простят, что впервые за 20 с лишним лет я не удовлетворил их просьбу привезти на парад, — сказал Александр Лукашенко. — Проблема у нас с ветеранами Вооруженных Сил. Это тоже боевые люди, которые отслужили в армии. Тут мы, конечно, сдержать их не сможем. И естественно, подумаем о том, как разместить на трибунах тех людей, кто категорически отказался оставаться дома у телевизоров.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь — это наиболее пострадавшая во время войны республика:

— Нет такой республики, которую бы в результате войны вообще стерли с лица земли. Не было ни одного живого дома, все было разрушено. Вы знаете эту крылатую фразу «руины стреляли в упор». Каждый клочок земли полит кровью. И это не патетика. Это действительно так. Тысячи памятников, которые мы привели в нормальное состояние. Много мемориальных комплексов мы строим к этому празднику и к 3 июля, Дню освобождения Беларуси. И у нас нет оснований отменить сегодня парад победы. Я уверен, мы достойно его проведем и абсолютно убежден, что это никак не повлияет на здоровье наших людей. Некоторые не верят. Придет время, мы потом обсудим. Цыплят по осени считают. Сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы лечим людей, как себя ведем в этой сложной обстановке. Но я всегда говорю: каждый поступает сообразно тому, как складывается ситуация. Как мы видим потом, что будет после этой пандемии. Мы с вами люди не богатые, наши народы не богатые. Нам надо постоянно думать, что будет потом, после того, как это закончится. Чтобы наши с вами отношения остались на приличном уровне, чтобы люди нас потом не упрекали. Все-таки примерно 250 миллионов долларов по году товарооборот между нашими республиками сегодня есть. Это очень высокий для Беларуси и Молдовы уровень. Нам надо уже сегодня думать о том, как после отмены всех ограничений мы сразу же продолжим наше торгово-экономическое и политическое сотрудничество.

Фото: БЕЛТА